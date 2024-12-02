Установка Windows 11 на неподдерживаемое устройство? Microsoft снимает с себя вину

Microsoft продолжает ужесточать свою политику в отношении установки Windows 11 на устройства, которые не соответствуют системным требованиям. Теперь при обнаружении неподдерживаемого оборудования ОС будет требовать от пользователя согласия с отказом от каких-либо претензий в случае неисправностей.

Сообщение предупреждает, что ПК, на которых Windows 11 установлена в обход требований, не будут получать обновлений и поддержки. Любые поломки, вызванные отсутствием совместимости, останутся на ответственности пользователя и не подпадают под гарантийные обязательства производителей.

Такая политика может повлиять на владельцев старых устройств, которые ранее использовали обходные пути для установки новой ОС. Microsoft объясняет свою позицию стремлением гарантировать стабильность и безопасность системы, что затруднительно на устаревшем "железе".

Windows 11, выпущенная в октябре 2021 года, принесла множество новых функций, но и повысила требования к оборудованию. Среди них — обязательная поддержка TPM 2.0, Secure Boot и процессоров, выпущенных после 2017 года.

Для пользователей, чьи устройства не соответствуют требованиям, Microsoft рекомендует остаться на Windows 10, которая будет поддерживаться до октября 2025 года.