Деми Мур о «Приведении»: между шедевром и катастрофой

В недавнем интервью актриса Деми Мур рассказала, что изначально сомневалась в успехе культового фильма «Приведение» (1990), где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. По ее словам, такие проекты либо становятся легендами, либо полностью проваливаются.

«Сценарий „Приведения“ сочетал в себе столько разных жанров — романтику, комедию, драму и элементы мистики, — что я сразу поняла: это будет либо что-то потрясающее, либо полная катастрофа. Но это именно тот материал, ради которого стоит рисковать», — поделилась актриса.

Несмотря на первоначальные сомнения, фильм стал настоящим хитом, собрав более $500 миллионов в мировом прокате, завоевал два «Оскара» и стал важной вехой в карьере Мур. Сегодня «Приведение» считается одним из самых трогательных и оригинальных романтических фильмов XX века, который продолжает вдохновлять новое поколение зрителей.

Актриса также отметила, что другой рискованный проект, который оставил на нее сильное впечатление, — это фильм «Субстанция», вышедший в этом году. Подобные работы, по мнению Мур, имеют потенциал войти в историю кино, так как всегда вызывают сильные эмоции у зрителей.