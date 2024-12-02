Linux 6.13 ускоряет загрузку на системах AMD Zen 1 и Zen 2

Разработчики ядра Linux выпустили версию 6.13, в которой устранена важная ошибка, приводившая к задержкам при загрузке на системах с процессорами AMD Zen 1 и Zen 2. Проблему обнаружил инженер из Nokia, протестировавший серверы с чипами AMD EPYC. Задержки возникали из-за неправильной обработки обновлений микрокода процессоров. После установки обновлений буфер патчей в TLB не очищался должным образом, что вызывало замедление загрузки.

Теперь ошибка исправлена, и загрузка на системах с AMD Zen стала заметно быстрее. Помимо этого, разработчики заверили, что в следующей версии ядра 6.14 работа над оптимизациями продолжится, а основное внимание будет уделено улучшению работы драйверов и системных подсистем.

По словам создателя ядра Linux Линуса Торвальдса, цикл разработки 6.13 оказался менее напряжённым, что позволило сосредоточиться на устранении критичных багов и подготовке к следующему релизу. Ожидается, что выпуск версии 6.14 будет немного отложен из-за новогодних праздников, что даст разработчикам время на дополнительную стабилизацию системы.

Исправления в версии 6.13 также включают множество изменений в драйверах и подсистемах. В частности, заметно улучшена работа виртуальной файловой системы (VFS), хотя в статистике изменений основная доля обновлений, как обычно, приходится на драйверы.

Обновление доступно для загрузки на официальном сайте ядра Linux. Пользователям AMD рекомендуется установить новую версию для повышения стабильности и производительности систем.