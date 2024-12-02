Обновление YouTube намекает на скорую новость от Rockstar

На официальном YouTube-канале Rockstar произошло обновление, которое может обрадовать фанатов Grand Theft Auto 6. Впервые за год компания изменила плейлист, посвящённый долгожданной игре, добавив в него новый контент или произведя модификации. Это событие заметил один из пользователей Reddit, что моментально привлекло внимание сообщества, поскольку подобные изменения зачастую предшествуют важным анонсам.

Стоит напомнить, что ровно год назад, 1 декабря, Rockstar официально объявила о выходе первого трейлера GTA 6, который появился в сети всего через несколько дней — 5 декабря. Этот временной интервал наводит на мысль, что компания может следовать аналогичной стратегии и в этом году.

Многие поклонники предполагают, что обновление плейлиста намекает на скорый выход второго трейлера, который раскроет ещё больше подробностей о проекте. В последние месяцы Rockstar придерживается тактики молчания, что лишь усиливает ажиотаж вокруг их нового хита.

Сообщество ожидает новостей не только о дате релиза трейлера, но и о возможной информации о запуске самой игры. Если теория подтвердится, ближайшие дни станут настоящим праздником для фанатов, которые уже давно ждут малейших подробностей о новой главе культовой серии.

Напомним, что Grand Theft Auto 6 – одна из самых ожидаемых игр десятилетия. После успеха GTA 5 и GTA Online игроки возлагают огромные надежды на новую часть, и любой анонс вызывает бурю эмоций. Теперь остаётся лишь гадать, что Rockstar приготовила для нас на этот раз.