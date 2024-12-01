Создатель Garry's Mod не верил в её успех, но продажи говорят обратное

Garry's Mod, культовая игровая песочница от Гарри Ньюмана, достигла впечатляющей отметки — более 25 миллионов проданных копий за 18 лет. Сам автор поделился этой новостью в социальных сетях, вспоминая, что изначально не планировал продавать свой проект.

На момент запуска Garry's Mod распространялась бесплатно как модификация для Half-Life 2. Однако предложение от Valve изменить подход и продавать игру через Steam казалось Гарри сомнительным — он полагал, что никто не станет за неё платить. Вопреки ожиданиям, решение всё-таки было принято, и в 2006 году Garry's Mod появилась в цифровом магазине.

С тех пор игра остаётся популярной благодаря открытым возможностям для творчества. Игроки могут создавать собственные миры, сценарии и даже целые игровые режимы. Проект стал основой для множества известных режимов, таких как Trouble in Terrorist Town и Prop Hunt. Сейчас Garry's Mod по-прежнему доступна в Steam, а в рамках текущей распродажи её можно приобрести за со скидкой 40%.

Garry's Mod является прекрасным примером того, как инновационные идеи и взаимодействие с сообществом могут превратить простую модификацию в один из самых успешных проектов в индустрии игр.