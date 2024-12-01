Фанаты Assassin's Creed смогут купить меч Альтаира – старт продаж в 2025 году

Ubisoft совместно с мастерской Raven Forge анонсировали выпуск точной реплики меча Альтаира, легендарного оружия из первой части Assassin's Creed. Меч выполнен в натуральную величину и максимально близок к игровому оригиналу.

Реплика имеет длину 99 см, из которых 80 см занимает закалённое стальное лезвие. Весит меч 1,1 кг, что соответствует реальным одноручным мечам. Несмотря на то что клинок изготовлен из стали, он поставляется без заточки, чтобы соответствовать нормам безопасности.

Кузнецы Raven Forge дополнительно доработали оружие, добавив элементы, отсутствовавшие в оригинальной модели из игры. В результате получился меч, который можно не только использовать в коллекционных целях, но и заточить.

Стоимость реплики составляет 277 евро, а первые поставки начнутся в мае 2025 года.

Ubisoft активно расширяет линейку мерча, посвящённого Assassin's Creed. Это уже не первый случай выпуска физической атрибутики — ранее компания предлагала коллекционные фигурки, кольца и аксессуары. Raven Forge, в свою очередь, известна своим мастерством в создании аутентичных реплик, включая мечи, топоры и кинжалы.

Меч Альтаира станет не только ценным приобретением для фанатов серии, но и уникальным элементом в коллекции любителей оружия и игровой культуры.