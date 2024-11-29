Технические баги S.T.A.L.K.E.R. 2 не испугали фанатов

Недавний релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал одним из самых обсуждаемых событий 2024 года. Несмотря на множество технических проблем, багов и низкую оптимизацию, игра получила очень положительные отзывы в Steam.

Игроки отмечают, что проект вызывает ностальгию по оригинальной трилогии. В обзорах можно встретить комментарии вроде: «Багает, как в старые добрые времена, и это радует» или «Сидорович не завёз оптимизацию, но я всё равно играю с удовольствием».

Сложности, связанные с релизом, включают проблемы с искусственным интеллектом, частые вылеты и даже невозможность завершить некоторые миссии. Однако преданность фанатов серии позволила разработчикам получить большой кредит доверия, а проект достиг рейтинга «Очень положительно».

GSC Game World, создатели игры, обещают активно исправлять выявленные недочёты. Их цель — довести проект до высокого уровня качества в ближайших обновлениях. Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — долгожданное продолжение культовой серии, действие которой разворачивается в постапокалиптической Чернобыльской зоне.

Игроков привлекли атмосферность, проработанный мир и сюжет, несмотря на многочисленные технические изъяны. Разработчики призвали сообщество к терпению, заверив, что все текущие проблемы будут решены в будущем.