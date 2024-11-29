The Witcher 4 не повторит ошибок других игр студии

CD Projekt RED заверяет, что The Witcher 4 выйдет в значительно более качественном состоянии, чем Cyberpunk 2077. Разработчики признают, что полностью избежать багов невозможно, но обещают, что их масштаб будет минимальным и не сравнимым с проблемами, которые сопровождали релиз их предыдущей игры.

Представители студии подтвердили, что новая часть будет «больше, лучше и грандиознее The Witcher 3». Помимо улучшенной графики и проработки мира, особое внимание уделяется технической оптимизации.

На ранних этапах обсуждений студия рассматривала идею выпускать игру сначала на ПК, а позже — на консолях, как это сделала Larian Studios с Baldur’s Gate 3. Однако, следуя своим традициям, CD Projekt RED нацелена на одновременный релиз для всех платформ.

Рекламная кампания The Witcher 4 также будет пересмотрена. После излишне затянутой промо-компании Cyberpunk 2077, которая длилась почти два года, разработчики обещают сократить время до релиза после объявления даты. Кампания The Witcher 4 продлится чуть больше года, а первые тизеры и трейлеры игры появятся ещё до официального анонса релизной даты.

CD Projekt RED учла прошлый опыт с Phantom Liberty — дополнение к Cyberpunk 2077 вышло с более короткой, но успешной рекламной кампанией. Это показывает готовность студии адаптировать подходы к продвижению своих проектов.

Релиз The Witcher 4 станет важным шагом для студии, стремящейся вернуть доверие игроков после неоднозначного запуска Cyberpunk 2077. На данный момент проект уже находится в стадии активной разработки, а фанаты с нетерпением ждут новостей о грядущем приключении.