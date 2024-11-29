«Я сделал это»: Дольф Лундгрен завершил лечение от рака

Голливудская звезда Дольф Лундгрен поделился радостной новостью: он завершил многолетнюю борьбу с онкологией. После девяти лет лечения врачи смогли удалить последнюю опухоль в его организме, использовав абляцию лёгких. Эта процедура предполагает уничтожение поражённых тканей с помощью радиоволн и считается эффективным методом в борьбе с определёнными видами рака.

Напомним, что диагноз был поставлен Лундгрену девять лет назад, и врачи прогнозировали ему не больше трёх лет жизни. Однако актёр не только опроверг мрачные прогнозы, но и продолжил активно работать. В разгар борьбы с болезнью он снялся в таких масштабных проектах, как обе части «Аквамена» и «Неудержимые 4».

В интервью Лундгрен отметил, что ключом к его выздоровлению стала поддержка близких и работа, которая мотивировала его идти вперёд. «Для меня было важно оставаться активным, и кино дало мне эту возможность. Я сделал это», — поделился актёр.

Болезнь не сломила звезду боевиков, которая всегда ассоциировалась с силой и неуступчивостью. Его история стала вдохновением для миллионов людей, напоминая, что стойкость и современные медицинские технологии могут преодолеть самые сложные испытания.

Теперь Лундгрен готов вернуться к полноценной жизни и новым проектам. Его пример — это не только триумф над болезнью, но и доказательство, что даже в самых сложных ситуациях можно продолжать бороться и побеждать.