9000 узлов и 36 000 GPU: как Frontier создаёт Вселенную в лаборатории

Суперкомпьютер Frontier, базирующийся на платформе AMD, совершил прорыв в области космического моделирования, воссоздав крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Система, состоящая из 9000 узлов, где каждый узел включает процессор AMD EPYC 3-го поколения и четыре графических ускорителя AMD Instinct 250X, сгенерировала модель расширяющейся Вселенной объёмом свыше 31 миллиарда кубических мегапарсек.

Проект, известный как ExaSky, имеет фундаментальное значение для науки. Эта масштабная симуляция позволяет учёным изучать физические процессы и законы, которые формируют эволюцию космоса. Такие данные необходимы для лучшего понимания тёмной материи, тёмной энергии, а также структуры и роста галактик.

Создание симуляции стало возможным благодаря невероятной вычислительной мощности Frontier, который в 2022 году был признан самым быстрым суперкомпьютером в мире. Его производительность превышает экзафлоп, что эквивалентно квинтиллиону операций в секунду.

Проект ExaSky — не только впечатляющий технологический результат, но и яркий пример того, как современные вычислительные технологии могут быть применены для изучения масштабных вопросов о природе Вселенной. Исследования, основанные на этой модели, имеют потенциал изменить наше представление о космосе и его законах.

С развитием технологий, подобных Frontier, мы всё ближе подходим к тому, чтобы разгадать самые сложные загадки мироздания, включая происхождение Вселенной и её будущее.