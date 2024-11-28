Байопик о The Beatles готовится к выходу

Слухи подтвердились: Барри Кеоган официально утверждён на роль Ринго Старра в масштабном байопике о культовой группе The Beatles. Информация была подтверждена самим барабанщиком легендарного коллектива.

Предстоящий проект станет первым полномасштабным кинорассказом о жизни и творчестве "ливерпульской четвёрки". По данным инсайдеров, актёрский состав также включает Пола Мескала в роли Пола Маккартни, Харриса Дикинсона, который воплотит образ Джона Леннона, и Джозефа Куинна в роли Джорджа Харрисона.

Не менее важно, что создатели фильма получили полное одобрение от Пола Маккартни, Ринго Старра и семей Леннона и Харрисона, а также доступ к музыкальному каталогу The Beatles. Это означает, что в фильме зрители смогут услышать оригинальные версии культовых композиций.

Режиссёром выступит лауреат "Оскара" Сэм Мендес, а сам проект будет разделён на четыре части, каждая из которых будет посвящена отдельному периоду или альбому группы. Производством занимается Sony Pictures Entertainment, и, по словам представителей компании, релиз будет сопровождаться "инновационной стратегией выпуска". Проект уже вызывает огромный интерес, как среди фанатов The Beatles, так и у любителей качественного кино.