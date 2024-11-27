Ubisoft Montreal создаёт симулятор жизни со строительством

По информации инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft разрабатывает симулятор жизни под кодовым названием Alterra. Новый проект, вдохновлённый Animal Crossing, переносит игроков в воксельный мир, где их ждут взаимодействия с персонажами и строительство.

Alterra находится в разработке около 18 месяцев и базируется на наработках другого воксельного проекта, который был отменён после четырёх лет работы. Игроки будут жить на острове, общаться с NPC, называемыми Matterlings, напоминающими популярные фигурки Funko POP. Постепенно разработчики планируют добавлять новых персонажей.

Ключевые особенности Alterra включают исследование различных локаций с уникальными биомами, материалами, монстрами и NPC. Механика строительства, схожая с Minecraft, позволит игрокам создавать собственные здания и обустраивать остров.

Проектом занимается Ubisoft Montreal, однако до его релиза, по слухам, ещё несколько лет. Игра обещает стать интересным гибридом популярных жанров и привлечь как поклонников Animal Crossing, так и Minecraft.