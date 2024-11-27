Байкал Электроникс начала поставки Baikal-S, несмотря на санкции

На фоне санкционного давления в Россию поступила первая партия серверных процессоров Baikal-S. Как сообщил замминистра промышленности Василий Шпак на форуме «Электроника России», тысяча чипов уже распределена между заказчиками.

Baikal-S, разработанный компанией Байкал Электроникс, представляет собой мощное решение для серверов. Чип построен на архитектуре ARM Cortex-A75, включает 48 ядер с частотой до 2,5 ГГц и поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 ECC через шесть каналов. Разработка велась с 2016 года, а производство осуществлялось по 16-нм техпроцессу.

Выпуск процессоров был приостановлен в 2022 году из-за прекращения сотрудничества с тайваньской TSMC. Это также стало причиной задержки поставок уже произведённых чипов, которые остались за границей.

Поставки Baikal-S — значимый шаг для России в развитии независимых технологий, особенно на фоне усиления ограничений на импорт. Такие процессоры могут стать основой для отечественных дата-центров и помочь снизить зависимость от зарубежных решений в IT-сфере.