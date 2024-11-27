Создатель Siren раскрыл подробности неосуществлённого AAA-проекта

Кэйитиро Тояма, создатель хоррор-серии Siren, рассказал, что в последние годы работы в Japan Studio трудился над концепцией её духовной наследницы. Проект задумывался как игра класса AAA с открытым миром и уникальной механикой контроля разума NPC. Сеттинг — Гонконг 90-х годов — был одной из центральных идей, позже частично воплощённых в игре Slitterhead.

PlayStation, вдохновлённая возросшей популярностью Siren, проявляла интерес к возрождению серии, но при условии, что новый проект будет масштабным и высокобюджетным. Однако реализация сталкивалась с трудностями, включая ограничения, связанные с возрастным рейтингом 18+. По словам Тоямы, добиться одобрения таких идей в PlayStation оказалось сложно.

Осенью 2020 года разработчик покинул Japan Studio, а через полгода студия была окончательно закрыта. Несмотря на это, многие идеи, заложенные в концепцию наследницы Siren, нашли своё воплощение в Slitterhead, разработанной под руководством Тоямы в его новой студии Bokeh Game Studio.

Серия Siren, дебютировавшая в 2003 году, до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых в жанре японского хоррора. Её атмосфера, сложная структура повествования и новаторские элементы игры оказали значительное влияние на индустрию. Однако будущее этой франшизы, как и отменённого проекта, остаётся неизвестным.