Qualcomm передумала покупать Intel

Американская корпорация Qualcomm отказалась от планов по приобретению Intel. Еще в октябре компания рассматривала эту возможность после выборов в США, однако теперь планы приостановлены. Причиной такого решения стали сложные препятствия, которые неизбежно возникнут при интеграции двух технологических гигантов.

Предполагаемая сделка могла стать одной из крупнейших в истории IT-индустрии. Однако она почти наверняка столкнулась бы с жесткими антимонопольными проверками со стороны регулирующих органов по всему миру. Эксперты отмечают, что подобные слияния крупных корпораций часто привлекают пристальное внимание со стороны властей, особенно в условиях глобальной конкуренции.

Сейчас Qualcomm может сосредоточиться на менее масштабных шагах, например, рассмотреть возможность приобретения отдельных подразделений Intel. Не исключено, что компания вернется к идее полного поглощения в будущем.

Напомним, Qualcomm является ведущим производителем микрочипов и решений для мобильных устройств, тогда как Intel занимает лидирующую позицию в производстве процессоров для ПК и серверов. Объединение их ресурсов могло бы радикально изменить расклад сил на мировом рынке технологий. Однако такие слияния несут и риски, включая возможное замедление инновационного процесса и рост цен на продукцию.