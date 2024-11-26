По версии портала «Грамота.ру»

Словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стало «вайб». Это слово опередило конкурентов «скуф» и «прилет», набрав 256 голосов экспертов-филологов. Всего в конкурсе участвовало более 400 слов, из которых в финальный список вошли 11.

«Вайб» в современным русском сленге используется для описания настроения или эмоций, связанных с людьми, местами или событиями. Слово заимствовано из английского vibe (атмосфера), но в российской культуре приобрело более широкое значение. Например, можно сказать: «Этому месту явно не хватает вайба» или «У этого человека свой уникальный вайб».

На втором месте оказалось слово «скуф», которое обозначает стереотипный образ мужчины с пивным животом и отсутствием интереса к здоровому образу жизни.

В прошлом году словом года стала «нейросеть», что отразило технологический тренд. Среди других номинантов 2023 года фигурировали термины, связанные с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. В этом году интерес сместился в сторону молодежного сленга, что говорит о его все большем влиянии на язык.

Любопытно, что Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словом 2024 года «Пушкин» в честь 225-летия со дня рождения великого поэта. Это подчеркивает культурное наследие России, которое, несмотря на новые веяния, остается актуальным.

Выбор слов года позволяет увидеть, какие явления или темы занимают умы людей. «Вайб» же демонстрирует, как молодежный сленг проникает в повседневную жизнь и формирует современный язык.