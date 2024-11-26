Stellar Blade на PS5 Pro: новый эталон качества от Digital Foundry

Эксперты из Digital Foundry провели подробный анализ экшена Stellar Blade для PS5 Pro и назвали его примером высочайшей реализации возможностей консоли. По их мнению, игра демонстрирует исключительное мастерство в использовании современных технологий и может служить ориентиром для других разработчиков.

Одним из главных преимуществ Stellar Blade стала реализация технологии PSSR, которая значительно улучшает итоговую картинку. Специалисты отметили, что это не только делает игровой процесс визуально привлекательным, но и сохраняет высокую частоту кадров.

Игра разработана на базе Unreal Engine 4, что снова доказывает универсальность и мощь этого движка. Оптимизация Stellar Blade заслужила отдельную похвалу — проект не только работает безупречно в разных режимах, но и использует возможности PS5 Pro на полную.

Особенно специалисты обратили внимание на наличие нескольких графических режимов, включая акцент на производительность и качество. Этот подход позволяет игрокам настроить игру под свои предпочтения, что важно для современных тайтлов.

Стоит отметить, что Stellar Blade не первый проект, получивший похвалу за инновационное использование PSSR и Unreal Engine 4.