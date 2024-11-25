Sanwa представила магнитный патч-корд: идеальное решение для защиты устройств

Японский бренд Sanwa представил уникальный патч-корд KB-SL6ABA, выполненный по стандарту Cat. 6a. Его главная особенность — магнитный разъём, который напоминает MagSafe-коннекторы, ранее используемые компанией Apple. Это новшество позволяет защитить LAN-порты устройств от повреждений: при резком натяжении кабель просто разъединится, не причинив вреда технике.

Такая конструкция идеально подойдёт для мест, где есть риск случайного задевания кабеля, например, в офисах или домашних сетях. Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных, соответствующую категории 6a, что делает его отличным выбором для современных интернет-соединений.

В Японии цена метровой версии составляет 27 долларов, а за 10-метровый кабель придётся заплатить 42 доллара. Пока что новинка доступна только на японском рынке, и о её появлении в других странах информации нет. Цена может показаться завышенной, но за новшества всегда приходилось переплачивать.

Для любителей практичных решений это отличная возможность объединить удобство и безопасность в одном устройстве.



