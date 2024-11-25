PlayStation готовит сюрприз: слухи о презентации в начале декабря

В игровом сообществе активно обсуждаются слухи о возможной презентации PlayStation, которая может состояться уже 3 декабря. Источником новых намёков стал известный инсайдер billbil_kun, который порекомендовал геймерам «ждать новостей и внимательно следить за обновлениями».

Интерес к этой дате подогрела и свежая реклама Sony, где геймеры заметили скрытые отсылки к началу декабря. Однако мнения инсайдеров разделились: авторитетный журналист Джефф Грабб ранее утверждал, что в этом году Sony не планирует проводить крупных шоу. Возможное шоу может включать новости о предстоящих эксклюзивах для PS5, таких как Marvel’s Wolverine, и обновления по уже ожидаемым проектам, включая Final Fantasy VII Rebirth.

Дата 3 декабря выбрана неслучайно — именно в этот день в 1994 году в Японии была выпущена первая консоль PlayStation, что делает эту дату символичной для возможного события.

Пока Sony официально не подтвердила информацию о презентации. Однако в прошлом инсайдер billbil_kun не раз предоставлял достоверные сведения, что вызывает у сообщества интерес и доверие к его заявлениям.