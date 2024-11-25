Джон Сноу пока остаётся в тени.

HBO снова откладывает планы на расширение вселенной Игры престолов. На пресс-конференции, посвящённой новому телесезону, глава компании Кейси Блойс подтвердил, что ни продолжения истории Джона Сноу, ни полнометражного фильма в ближайшем будущем ждать не стоит. Ранее все предложенные сценарии были признаны неудачными и проект о Сноу оказался заморожен. При этом Блойс оставил фанатам небольшую надежду, многозначительно добавив: «Может, потом ещё раз попробуем».

Что касается слухов о фильме, то, по словам Блойса, в его разработке принимает участие сам Джордж Мартин. Несмотря на недавние конфликты писателя с HBO, он остаётся ключевым консультантом, что обусловлено его контрактными обязательствами. Однако у Мартина есть свои претензии к некоторым сценариям, что также замедляет процесс.

Напомним, что на данный момент вселенная Игры престолов продолжает развиваться через сериалы. Но фанаты всё ещё надеются увидеть новые истории о знакомых героях, и, возможно, HBO вернётся к этим идеям, когда найдёт подходящую концепцию.