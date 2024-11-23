Глиноликий выходит из тени: новый герой кинематографической вселенной DC

DC готовит новый проект, посвящённый одному из мрачных антагонистов вселенной — Глиноликому. По данным инсайдеров, режиссёром и сценаристом фильма станет мастер ужаса Майк Флэнаган, известный по таким работам, как «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров».

Глиноликий дебютировал в комиксах DC ещё в 1940 году и с тех пор претерпел множество изменений. В разных версиях он представлен как актёр, одержимый возвращением своей славы, или как существо, способное принимать любые формы. Его трагическая история и психологическая глубина делают персонажа идеальным для мрачного и атмосферного фильма.

Изначально Глиноликий должен был появиться в бэт-вселенной Мэтта Ривза, однако, судя по всему, студия изменила свои планы, решив выделить персонажу отдельный фильм. Это решение открывает возможность для более глубокого раскрытия характера и уникальной истории антагониста.

Для Майка Флэнагана этот проект станет первым шагом в мир супергеройского кино. Учитывая его опыт в создании напряжённых и эмоционально насыщенных историй, фанаты ожидают тёмного и уникального подхода к адаптации.

Пока фильм находится на ранней стадии разработки, но уже сейчас проект обещает стать новым шагом в развитии DC-вселенной, делая ставку на сложных и неоднозначных персонажей.