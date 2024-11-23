Провал "Подземелий и драконов" и "Трансформеров" изменил планы Hasbro

Hasbro приняла решение больше не финансировать фильмы по своим франшизам. Как сообщает Bloomberg, на это решение повлияли результаты последних кинопроектов компании. Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров», хоть и получил положительные отзывы зрителей, не смог показать значительных кассовых сборов. Дополнительно, умеренные показатели анимационного фильма «Трансформеры: Начало» стали последней каплей.

Генеральный директор Hasbro Крис Кокс подтвердил, что такие студии, как Sony и Lionsgate, продолжат выпускать фильмы по популярным IP компании, но теперь будут самостоятельно отвечать за финансирование.

Ранее Hasbro активно инвестировала в развитие своих брендов на большом экране, включая франшизы «Трансформеры» и «G.I. Joe». Однако теперь подход изменится — компания сосредоточится на лицензировании и передаст финансовую ответственность другим партнёрам.

По мнению аналитиков, это решение может снизить риски для Hasbro, но поставить под вопрос дальнейшее развитие её ключевых франшиз в кино. Фанаты надеются, что новые проекты, несмотря на изменения, смогут сохранить высокое качество.