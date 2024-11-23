Сообщество фанатов Grand Theft Auto VI активно обсуждает недавнюю публикацию фотографии разработчиков Rockstar Games. На снимке заметно преобладание разработчиков женского пола, что вызвало волну предположений о возможных изменениях в традиционном стиле серии.
Некоторые игроки выразили опасения, что новый состав команды может повлиять на провокационную и сатирическую направленность GTA, которая всегда отличалась смелым юмором и стереотипами. Опасения усиливает тенденция игровой индустрии к осторожности в освещении спорных тем.
Напомним, что ранее разработчики уже заявляли о намерении модернизировать подход к юмору, сделав его более актуальным и изобретательным, не потеряв при этом свой острый стиль и критику современного общества Соединенных Штатов Америки.
GTA VI остаётся одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Несмотря на редкие официальные комментарии Rockstar, сообщество продолжает строить теории и ожидать анонса. Игра обещает стать самым амбициозным проектом в истории студии.