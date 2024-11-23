Свежие QD-OLED мониторы от GIGABYTE.

Компания GIGABYTE представила два новых QD-OLED монитора для геймеров — MO32U и MO27Q2. Эти модели выпущены под основным брендом GIGABYTE, а не AORUS, что стало заметным изменением в стратегии компании.

MO32U: 31,5 дюйма, разрешение 4К, частота обновления до 165 Гц.

MO27Q2: 27 дюймов, разрешение 1440p, частота до 240 Гц.

Обе модели обеспечивают охват 99% цветового пространства DCI-P3, поддерживают DisplayHDR 4000 True Black с пиком яркости до 1000 нит и получили сертификат VESA ClearMR 9000, гарантируя плавное отображение динамических сцен.

Мониторы поддерживают технологии KVM, FreeSync Premium Pro и совместимость с NVIDIA G-Sync. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1 (2 шт.), DisplayPort 1.4 и USB-C. Удобная подставка позволяет регулировать высоту, угол наклона и поворот.

Обе модели оснащены технологией OLED Care, направленной на снижение риска выгорания экрана. Покупателям предоставляется трёхлетняя гарантия.

Официальный запуск MO32U и MO27Q2 намечен на первый квартал 2025 года. Информация о стоимости пока не раскрыта.