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Amogus54
S.T.A.L.K.E.R. 2 продалась тиражом в 1 млн копий всего за два дня после релиза
Успех S.T.A.L.K.E.R. 2: миллион продаж за 48 часов

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World показала впечатляющий старт, разойдясь тиражом более 1 миллиона копий всего за два дня с момента релиза. Разработчики также отметили, что через подписку Game Pass проект привлёк «гораздо больше» игроков, но точное число не раскрыли.

Игра вышла 20 ноября на платформах PC и Xbox Series и моментально получила признание среди поклонников. В Steam шутер на пике одновременно запустили свыше 117 тысяч игроков, что делает его одной из самых громких новинок года.

Игра продолжает серию, начатую в 2007 году, и предлагает увлекательное путешествие по радиоактивной Зоне Отчуждения. На этот раз разработчики улучшили графику, расширили механики выживания и добавили новые элементы исследования. Это позволило привлечь как давних фанатов, так и новых игроков.

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже пополнила список самых успешных проектов 2024 года. Для сравнения: в августе 2021 года общие продажи всей серии превышали 15 миллионов копий.

С таким стартом у игры есть все шансы стать лидером по продажам на ближайшее время. GSC Game World обещает активно поддерживать проект, добавляя новые патчи и контент. Фанатам остаётся только ждать новостей о будущем франшизы.

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