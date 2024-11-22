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Amogus54
Black Myth: Wukong — игра года по версии Golden Joysticks Awards 2024 и другие номинации
Лучшие из лучших: победители Golden Joystick Awards 2024

На церемонии Golden Joystick Awards 2024 главным триумфатором стала Black Myth: Wukong, получившая звание "Игра года". Этот амбициозный проект от китайской студии Game Science также завоевал награду за лучший визуал, подтвердив, что его графика стала настоящим откровением для игровой индустрии.

Среди других победителей стоит отметить:

  • Лучшая мультиплеерная игра — Helldivers 2;
  • Лучший сюжет — Final Fantasy 7 Rebirth;
  • Лучший аудиодизайн — Astro Bot;
  • Лучшее DLC — Elden Ring: Shadow of the Erdtree;
  • Игра года для ПК — Satisfactory;
  • Игра года для консолей — Helldivers 2;
  • Самая ожидаемая игра — GTA 6.

Golden Joystick Awards — одна из старейших премий игровой индустрии, где победители определяются голосованием игроков. Итоги 2024 года подчеркнули важность как масштабных AAA-проектов, так и инди-игр, которые продолжают удивлять креативным подходом и новыми идеями.

Триумф Black Myth: Wukong не стал неожиданностью. Ее успех демонстрирует, что азиатский геймдев продолжает уверенно занимать лидирующие позиции на мировой сцене.

Теперь, когда итоги года подведены, внимание игроков сосредоточено на главной интриге — выходе GTA 6, которая стала самой ожидаемой игрой. Индустрия явно готовится к новому витку развития, и следующие 12 месяцев обещают быть не менее насыщенными.

#новости игр #новости игровой индустрии #gta 6 #black myth wukong #black myth #golden joystick 2022 #golden joystick 2024
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