Триумф Helldivers 2: аудитория продолжает расти

На церемонии Golden Joystick Awards 2024 разработчики Helldivers 2 поделились впечатляющими результатами: игра привлекла уже 15 миллионов игроков. Учитывая, что проект не представлен в подписочных сервисах, это число можно считать количеством проданных копий. Для сравнения, в мае 2024 года сообщалось о достижении отметки в 12 миллионов продаж.

Helldivers 2, выпущенная студией Arrowhead Game Studios, продолжает покорять сердца поклонников кооперативных шутеров. Игрокам предоставляется возможность защищать галактическую Федерацию, сражаясь с инопланетными угрозами и координируя действия в команде.

Одной из ключевых причин успеха стало развитие сетевых возможностей и повышение качества взаимодействия игроков. Разнообразие врагов и глубокая кастомизация персонажей привлекли как новичков, так и ветеранов жанра.

Проект активно поддерживается обновлениями, включая новые миссии, оружие и улучшения. За счет такой работы Arrowhead Game Studios удалось удерживать внимание аудитории и поддерживать интерес к игре.

Helldivers 2 — это наглядный пример того, как качественный продукт может завоевать признание без участия в подписочных сервисах, лишь благодаря высокому уровню исполнения и отзывам игроков. С нынешними темпами успеха, игра вполне может замахнуться на новые рекорды в ближайшем будущем.