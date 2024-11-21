Анджей Сапковский возвращается: новый роман о молодом Геральте

Поклонники мира «Ведьмака» получили долгожданные новости: стало известно, что новая книга будет иметь название «Перекрёсток воронов». Роман расскажет о первых шагах молодого Геральта в ремесле ведьмака, его первых контрактах и сложных моральных выборах, которые сформировали его характер.

Книга станет своеобразным приквелом к основной саге и представит читателям более юного, неопытного героя. Это прекрасная возможность заглянуть в прошлое, узнать, каким был Геральт задолго до событий, описанных в оригинальной серии.

Печатная версия книги появится в магазинах Польши уже 29 ноября, а цифровой релиз состоится 1 декабря. Первая глава романа будет опубликована завтра в новом выпуске журнала Nowa Fantastyka, что даёт фанатам шанс раньше времени погрузиться в новую историю.

Дата выхода книги за пределами Польши пока остаётся неизвестной, но учитывая популярность «Ведьмака», перевод на другие языки, включая русский, наверняка не заставит себя ждать.

«Перекрёсток воронов» уже вызвал бурю обсуждений в фанатских кругах. Многие гадают, какие события лягут в основу сюжета и кого из знакомых персонажей мы сможем увидеть. Помимо этого, книга обещает расширить мир «Ведьмака», показать неизвестные ранее места и раскрыть больше деталей о школе Волка.