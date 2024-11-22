Black Myth: Wukong теперь доступен для 2-часового пробного доступа в PS Plus Deluxe

Экшен-игра Black Myth: Wukong, вдохновлённая китайской мифологией, теперь доступна для двухчасового пробного доступа в сервисе PS Plus Deluxe. Подписчики этого уровня могут опробовать игру перед покупкой, что позволит оценить её геймплей, графику и сюжет.

Пробный доступ предоставляется на два часа — этого времени достаточно, чтобы понять, подходит ли вам игра. Если вы решите приобрести её после теста, весь ваш прогресс будет перенесён в полную версию.

Система пробных версий в PS Plus Deluxe является важной частью экосистемы PlayStation. Она даёт возможность пользователям оценить большие проекты без необходимости тратить деньги на покупку «вслепую». В данном случае игроки смогут не только насладиться качеством графики и проработанным миром Black Myth: Wukong, но и проверить, насколько плавно игра работает на их консолях.

PS Plus Deluxe — это подписка, которая предлагает пользователям расширенный доступ к играм, включая пробные версии, ретро-игры и дополнительные материалы. Если вы ещё не подписаны на этот уровень, доступ к пробным версиям может стать отличным поводом опробовать услугу.