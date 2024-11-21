AMD выпускает уникальный CPU для Microsoft Azure с рекордной скоростью памяти

AMD продолжает удивлять инновациями в сфере процессоров. Недавно компания анонсировала специализированную версию серверного чипа Epyc четвёртого поколения с интегрированной памятью HBM3, разработанную в сотрудничестве с Microsoft. Этот процессор станет основой для виртуальных машин Azure HBv5, ориентированных на высокопроизводительные вычисления.

Уникальной особенностью чипа является использование 112 ГБ памяти HBM3, которая представляет собой альтернативу технологии 3D V-Cache, но с гораздо большими объёмами. Пропускная способность памяти достигает впечатляющих 7 ТБ/с, что значительно ускоряет работу с интенсивными задачами.

В системе с четырьмя такими процессорами производительность достигает новых высот. Сам чип базируется на архитектуре Zen 4, имеет 88 ядер и частоту до 4 ГГц. Интересно, что технология гиперпоточности в этих CPU отключена, что подчёркивает их специализированный характер.

Новый чип от AMD предназначен для работы с ресурсозатратными задачами, включая машинное обучение, моделирование и сложные научные расчёты. Microsoft планирует использовать их для масштабных вычислительных проектов, подтверждая курс на интеграцию современных технологий в облачных решениях.

HBM3 (High Bandwidth Memory третьего поколения) — это передовая технология памяти с высокой пропускной способностью, используемая в специализированных задачах, таких как рендеринг, анализ больших данных и тренировка искусственного интеллекта. AMD давно применяет HBM в своих решениях, начиная с графических карт, и её интеграция в серверные процессоры открывает новые горизонты для корпоративных клиентов.