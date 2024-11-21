Steam вводит новые требования к разработчикам по DLC и абонементам

Компания Valve пересмотрела политику продаж сезонных абонементов в Steam, добавив новые требования к разработчикам. Это изменение направлено на повышение прозрачности и защиту прав игроков, особенно в случаях, когда дополнительные материалы к играм задерживаются или вовсе отменяются.

Теперь разработчики обязаны:

Указывать примерные сроки выхода каждого дополнения, включённого в абонемент.

Предоставлять краткое описание всех DLC, чтобы игроки понимали, за что именно они платят.

Гарантировать возврат средств за отменённое дополнение. Если одно из DLC из состава абонемента не выходит, игроки смогут получить компенсацию за его стоимость.

Решение Valve — это шаг навстречу игрокам, которые ранее часто жаловались на недостаток информации о содержании и сроках релиза DLC в сезонных абонементах. Такая практика особенно актуальна на фоне многочисленных случаев, когда разработчики задерживали или вовсе отменяли запланированные дополнения.

До этого момента покупка сезонных абонементов в Steam часто была рискованным вложением. Игроки получали лишь общее обещание контента, который мог задерживаться на месяцы или даже годы. В худшем случае часть контента так и не выходила, и вернуть деньги за абонемент было невозможно.

Valve решила навести порядок, требуя от разработчиков чёткого планирования и прозрачности. Это также защищает добросовестные студии, которые выполняют свои обязательства перед игроками.

Эти изменения создают более справедливую среду для пользователей. Теперь игроки смогут лучше оценить, стоит ли покупать сезонный абонемент, и быть уверенными, что в случае отмены контента их деньги не пропадут.

Как одна из крупнейших цифровых платформ, Steam задаёт стандарты для индустрии. Новые правила могут подтолкнуть и другие платформы, такие как Epic Games Store или PlayStation Store, к аналогичным изменениям.