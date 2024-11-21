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Amogus54
Valve ужесточает правила продажи сезонных абонементов и DLC в Steam
Steam вводит новые требования к разработчикам по DLC и абонементам

Компания Valve пересмотрела политику продаж сезонных абонементов в Steam, добавив новые требования к разработчикам. Это изменение направлено на повышение прозрачности и защиту прав игроков, особенно в случаях, когда дополнительные материалы к играм задерживаются или вовсе отменяются.

Теперь разработчики обязаны:

  • Указывать примерные сроки выхода каждого дополнения, включённого в абонемент.
  • Предоставлять краткое описание всех DLC, чтобы игроки понимали, за что именно они платят.
  • Гарантировать возврат средств за отменённое дополнение. Если одно из DLC из состава абонемента не выходит, игроки смогут получить компенсацию за его стоимость.

Решение Valve — это шаг навстречу игрокам, которые ранее часто жаловались на недостаток информации о содержании и сроках релиза DLC в сезонных абонементах. Такая практика особенно актуальна на фоне многочисленных случаев, когда разработчики задерживали или вовсе отменяли запланированные дополнения.

До этого момента покупка сезонных абонементов в Steam часто была рискованным вложением. Игроки получали лишь общее обещание контента, который мог задерживаться на месяцы или даже годы. В худшем случае часть контента так и не выходила, и вернуть деньги за абонемент было невозможно.

Valve решила навести порядок, требуя от разработчиков чёткого планирования и прозрачности. Это также защищает добросовестные студии, которые выполняют свои обязательства перед игроками.

Эти изменения создают более справедливую среду для пользователей. Теперь игроки смогут лучше оценить, стоит ли покупать сезонный абонемент, и быть уверенными, что в случае отмены контента их деньги не пропадут.

Как одна из крупнейших цифровых платформ, Steam задаёт стандарты для индустрии. Новые правила могут подтолкнуть и другие платформы, такие как Epic Games Store или PlayStation Store, к аналогичным изменениям.

#steam #valve #новости игр #новости игровой индустрии #dlc
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