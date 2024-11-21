Владельцам PS5 Pro придётся играть в Cyberpunk 2077 без обновлений

Плохие новости для владельцев PlayStation 5 Pro: CD Projekt RED официально заявила, что не планирует выпускать патч для оптимизации Cyberpunk 2077 под новую консоль. Представитель студии подтвердил в соцсети X, что никаких работ по адаптации игры для PS5 Pro не ведётся и не запланировано.

Cyberpunk 2077 уже пережила ряд крупных обновлений, включая масштабный патч 2.0 и дополнение "Призрачная свобода". Однако, несмотря на мощность PS5 Pro, разработчики не видят смысла в дополнительной оптимизации.

Скорее всего, это связано с решением CD Projekt RED сосредоточиться на новых проектах, включая сиквел Cyberpunk 2077, а также следующую часть The Witcher. Студия, судя по всему, считает, что игра уже находится в достаточном техническом состоянии для стабильной работы на консолях текущего поколения, включая PS5 Pro.

Пользователи PS5 Pro смогут запускать Cyberpunk 2077 в рамках базовой версии для PlayStation 5. Это означает, что игра не будет использовать все аппаратные возможности обновлённой консоли.

К сожалению, это может привести к некоторым ограничениям, например:

Отсутствие улучшенной графики или производительности на уровне 4K с высокой частотой кадров.

Использование стандартных настроек, которые не раскроют потенциал PS5 Pro.



