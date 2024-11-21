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Amogus54
По словам инсайдеров цена RTX 5090 будет $1900
RTX 5090 с ценой $1900: NVIDIA снова поднимает ставки

Новая видеокарта NVIDIA RTX 5090 может установить рекорд среди флагманов компании по стоимости — её рекомендованная цена составит более $1900, что эквивалентно примерно 190 000 рублей. Такой информацией поделился известный инсайдер под ником Bits And Chips. Если данные подтвердятся, RTX 5090 окажется на $300 дороже, чем RTX 4090 на момент её запуска.

Рост цен на флагманские видеокарты NVIDIA продолжается уже более десяти лет. Компания объясняет это увеличением стоимости производительности, использованием передовых технологий и расширением возможностей новых поколений. Однако с учётом текущих экономических условий и отсутствия конкуренции в сегменте топовых игровых видеокарт, NVIDIA получает возможность назначать цены без значительного внешнего давления.

Основные конкуренты для RTX 5090 — это видеокарты предыдущего поколения самой NVIDIA, включая RTX 4090 и RTX 4080, которые всё ещё пользуются популярностью среди геймеров.

По последним данным, новая видеокарта будет оснащена:

  • 32 ГБ GDDR7 памяти, обеспечивающей ещё большую пропускную способность;
  • 21 760 ядрами CUDA, что обещает значительное увеличение мощности;
  • TDP в 600 Вт, что делает её одной из самых энергоёмких карт на рынке.

Эти параметры должны обеспечить значительный прирост производительности, особенно в тяжёлых задачах, таких как 4K-гейминг, рендеринг и работа с искусственным интеллектом.

На фоне отсутствия серьёзной конкуренции в премиум-сегменте у NVIDIA есть веские основания для повышения цен. AMD и Intel, несмотря на успехи в других сегментах, пока не представили достойных конкурентов для флагманских моделей NVIDIA.

Тем не менее, эксперты отмечают, что ценовая политика компании может отпугнуть часть аудитории, заставив геймеров и профессионалов выбирать более доступные решения, включая RTX 4080 и 4090, или вовсе обратиться к предыдущим поколениям видеокарт.

RTX 5090, вероятно, появится в продаже не раньше 2025 года. Официального анонса пока не было, но инсайдеры утверждают, что NVIDIA активно готовится к презентации новой линейки.

#nvidia #видеокарты #rtx #rtx 5090 #5090
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Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
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