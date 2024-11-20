Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля уже получила первые оценки от ведущих игровых изданий. Мнения критиков разделились: кто-то в восторге от атмосферы и элементов выживания, а кто-то ругает баги и неудачные решения в дизайне.
Оценки игры варьируются от отличных до посредственных. Вот как различные издания оценили проект:
- GamingBolt: 9/10
- PC Gamer: 8.3/10
- IGN: 8.2/10 (оценка пока не финальная)
- Gamereactor: 8/10
- VideoGamer: 8/10
- TheGamer: 6/10
- Stevivor: 5/10 (не финальная оценка)
- VG24/7: 4/5
- Windows Central: 4/5
- Dexerto: 3/5
- VGC: 2/5
Средняя оценка на Metacritic пока не опубликована, но очевидно, что игра вызвала неоднозначные эмоции. Игра получила средний балл 77 на OpenCritic
Критики хвалят:
- Детализированный открытый мир, создающий атмосферу постапокалиптической зоны отчуждения.
- Визуальные эффекты, погружающие в мрачную реальность Чернобыля.
- Элементы выживания, которые добавляют глубину игровому процессу.
- Продуманные побочные задания, которые часто не уступают основным миссиям.
Но есть и минусы:
- Сюжет не вызвал особого восторга из-за слабой проработки.
- Искусственный интеллект (ИИ) врагов разочаровывает своей предсказуемостью и ошибками.
- Сражения с человеческими противниками многими названы скучными, особенно из-за большого количества здоровья у врагов.
- Баги и технические проблемы, которые варьируются от мелких до критических, способны испортить общее впечатление.
- Плохая производительность на ПК, что стало также послужило причиной негативных отзывов.
Игроки и критики отмечают, что проект всё ещё нуждается в доработке. Сейчас фанатам остаётся ждать возможных патчей и обновлений, которые должны исправить технические проблемы. Важно, что большинство критиков уверены — S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать достойным продолжением серии, если разработчики учтут замечания.