Смесь восторгов и разочарований в ранних рецензиях

Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля уже получила первые оценки от ведущих игровых изданий. Мнения критиков разделились: кто-то в восторге от атмосферы и элементов выживания, а кто-то ругает баги и неудачные решения в дизайне.

Оценки игры варьируются от отличных до посредственных. Вот как различные издания оценили проект:

GamingBolt: 9/10

PC Gamer: 8.3/10

IGN: 8.2/10 (оценка пока не финальная)

Gamereactor: 8/10

VideoGamer: 8/10

TheGamer: 6/10

Stevivor: 5/10 (не финальная оценка)

VG24/7: 4/5

Windows Central: 4/5

Dexerto: 3/5

VGC: 2/5

Средняя оценка на Metacritic пока не опубликована, но очевидно, что игра вызвала неоднозначные эмоции. Игра получила средний балл 77 на OpenCritic

Критики хвалят:

Детализированный открытый мир, создающий атмосферу постапокалиптической зоны отчуждения.

Визуальные эффекты, погружающие в мрачную реальность Чернобыля.

Элементы выживания, которые добавляют глубину игровому процессу.

Продуманные побочные задания, которые часто не уступают основным миссиям.

Но есть и минусы:

Сюжет не вызвал особого восторга из-за слабой проработки.

Искусственный интеллект (ИИ) врагов разочаровывает своей предсказуемостью и ошибками.

Сражения с человеческими противниками многими названы скучными, особенно из-за большого количества здоровья у врагов.

Баги и технические проблемы, которые варьируются от мелких до критических, способны испортить общее впечатление.

Плохая производительность на ПК, что стало также послужило причиной негативных отзывов.

Игроки и критики отмечают, что проект всё ещё нуждается в доработке. Сейчас фанатам остаётся ждать возможных патчей и обновлений, которые должны исправить технические проблемы. Важно, что большинство критиков уверены — S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать достойным продолжением серии, если разработчики учтут замечания.