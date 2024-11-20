Инсайдеры раскрывают будущее консолей: PS6 и портативная Xbox уже в разработке

Китайские источники поделились инсайдерской информацией о планах Sony и Microsoft на новое поколение игровых консолей. Согласно утечкам, компания AMD активно работает над графической архитектурой нового поколения, известной под кодовым названием UDNA. Ожидается, что массовое производство этих чипов начнется в 2026 году, что задает технологическую основу для будущих консолей.

Sony планирует создать экосистему из стационарной консоли PlayStation 6 и новой портативной модели. Обе системы смогут использовать единую библиотеку игр, предоставляя игрокам гибкость в выборе устройства. Microsoft, в свою очередь, рассматривает варианты чипов от AMD и Qualcomm для своей портативной Xbox, что свидетельствует о серьезных намерениях компании выйти на рынок портативного гейминга.

По предварительным данным, релиз новых устройств намечен на 2028 год, что согласуется с традиционным восьмилетним циклом обновления консолей. Разработчики ожидают, что мощные процессоры и графика нового поколения позволят поднять уровень производительности.

Стоит отметить, что Sony и Microsoft уже имеют опыт в выпуске портативных устройств. Sony ранее представила PSP и PS Vita, а Microsoft активно развивает облачный сервис Xbox Cloud Gaming, что может сыграть ключевую роль в создании их портативной консоли.

Подробности о возможностях новых устройств остаются неизвестными, но геймеры с нетерпением ждут официальных анонсов, которые могут состояться в ближайшие годы.