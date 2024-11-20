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Amogus54
Китайские производители DDR4 стремятся захватить мировой рынок путем снижения цен на память
Демпинг на рынке памяти: китайские DDR4 дешевле подержанных чипов

Китайские производители оперативной памяти Changxin Memory (CXMT) и Fujian Jinhua начали активно демпинговать цены на модули DDR4, стремясь потеснить конкурентов. За последние два года Changxin Memory увеличила производство с 70 000 до 200 000 пластин в месяц, а в ближайшие годы планирует выйти на уровень в 300 000 пластин и занять 11 % мирового рынка DRAM.

По данным DigiTimes, стоимость чипов DDR4 от китайских компаний на 50 % ниже, чем у таких гигантов, как Micron, Samsung и SK hynix. Более того, новая продукция из Китая оказалась на 5 % дешевле даже б/у модулей памяти. Такой подход стал возможен благодаря стремительному росту объёмов производства и активной поддержке со стороны китайского правительства, что позволяет компенсировать издержки.

Китайские компании уверенно наращивают своё присутствие на рынке DRAM, снижая цены до уровня, который заставляет конкурентов задуматься. Демпинг ставит лидеров отрасли в сложное положение, так как дальнейшая ценовая война может угрожать их прибыли.

Тем временем пользователи получают преимущество: стоимость оперативной памяти продолжает снижаться, что делает апгрейд ПК более доступным. Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия демпинга могут привести к сокращению числа игроков на рынке и дальнейшей его консолидации.

Changxin Memory и Fujian Jinhua явно нацелены на увеличение своей доли на глобальном рынке, и их действия могут изменить расклад сил в индустрии DRAM. В ближайшие годы борьба за лидерство в этом сегменте обещает стать ещё более ожесточённой.

#samsung #китай #ddr4 #оперативная память #память #hynix #cxmt #changxin memory #fujian jinhua
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