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Amogus54
Black Myth: Wukong стала самым плохим претендентом на «Игру года» в истории TGA
Black Myth: Wukong стала игрой с самой низкой оценкой на Metacritic (81 балл),

Black Myth: Wukong, экшен-игра от китайской студии Game Science, стала первой сюжетной игрой из Китая, попавшей в номинацию «Игра года» на The Game Awards 2024. Однако выбор номинантов вызвал горячие споры среди поклонников и критиков, ведь Black Myth: Wukong получила оценку 81 балл на Metacritic, что ниже ряда других популярных проектов этого года.

Так, игра обошла такие высокооценённые проекты, как Like A Dragon: Infinite Wealth (89 баллов) и Silent Hill 2 (87 баллов). Это решение породило активные дискуссии о том, что номинация может быть частично связана с желанием поддержать развитие китайской игровой индустрии.

Эта игра привлекла внимание игроков со всего мира ещё на стадии анонса. Используя движок Unreal Engine 5, проект предлагает визуально впечатляющий мир, вдохновлённый китайской мифологией. Многие игроки хвалили атмосферу и амбициозный подход к боевой системе.

Попадание Black Myth: Wukong в номинацию TGA 2024 символизирует растущую роль Китая на международной игровой арене. За последние годы китайские разработчики активно выходят на мировой рынок, предлагая качественные проекты, которые находят отклик у игроков. Тем не менее, такие ситуации, как с Black Myth: Wukong, поднимают вопросы о справедливости выбора номинантов.

На церемонии The Game Awards 2024 Black Myth: Wukong столкнётся с жёсткой конкуренцией, включая проекты, которые не только получили высокие оценки, но и вызвали положительный отклик среди широкой аудитории. Однако даже попадание в номинацию уже является огромным достижением для китайской игровой индустрии и студии Game Science.

#новости игр #новости игровой индустрии #black myth wukong #the game awards #black myth #игра года #the game awards 2024
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