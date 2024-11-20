Remedy раскрыла планы на Control 2

Remedy Entertainment официально подтвердила, что Control 2 сменит жанровую принадлежность и станет полноценной экшен-RPG. Это значительное изменение по сравнению с первой частью, которая была классическим экшен-приключением.

Студия также поделилась некоторыми финансовыми и релизными деталями. Бюджет разработки игры составил внушительные 50 миллионов евро, а для того, чтобы проект окупился, требуется продать от 3 до 4 миллионов копий. При этом, Remedy называет Control 2 своей очередной AAA-игрой, что подтверждает высокий уровень ожиданий и амбиций.

Дополнительно стало известно, что уже 25 февраля 2025 года Control станет доступна на Mac, а для всех владельцев первой части будет разблокирован ранее вышедший контент.

Переход Control 2 в формат экшен-RPG обещает более глубокую прокачку персонажей, сложные механики и, возможно, нелинейное повествование. Remedy уже доказала свою способность удивлять игроков, поэтому поклонники жанра возлагают большие надежды на продолжение.

С момента выхода первой части Control студия закрепила за собой статус одной из самых креативных в игровой индустрии. Судя по всему, сиквел станет ещё более масштабным и амбициозным проектом, способным привлечь как фанатов оригинала, так и новых игроков.