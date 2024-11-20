Свободный режим за копов и другие идеи для Need for Speed

Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed, опираясь на отзывы игроков о Unbound. Студия уже начала учитывать обратную связь и рассказала, какие изменения могут ожидать фанаты:

Работа над "метой" автомобилей. В будущем разработчики намерены решить проблему доминирования нескольких машин, которые ломают игровой баланс.

Свободный режим за полицейских. Студия услышала пожелания игроков и планирует внедрить возможность играть за копов, а также добавит опции их кастомизации.

Новые устройства для погонь. Разработчики рассматривают идеи внедрения новых гаджетов, которые помогут игрокам противостоять друг другу в режиме преследований.

Баланс системы гаражей. Особое внимание будет уделено механикам гаражей: Criterion планирует исправить ситуацию, при которой игроки могли слишком легко спасаться от полиции, даже в длительных погонях.

Criterion старается сделать серию Need for Speed ещё более увлекательной и разнообразной. После смешанных отзывов на Unbound студия активно анализирует пожелания игроков, чтобы исправить недостатки и вернуть интерес к своим проектам.

Стоит отметить, что фокус на новых механиках и улучшении баланса, скорее всего, означает более глубокую проработку мультиплеера и добавление инновационных функций в будущие части.

Серия Need for Speed остаётся одной из самых известных гоночных франшиз, и её развитие важно как для разработчиков, так и для фанатов.