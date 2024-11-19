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Amogus54
AMD вытеснила Intel из десятки самых продаваемых процессоров на Amazon
AMD побеждает Intel в США: новейшие процессоры бьют рекорды популярности

На американском рынке наметилась явная смена лидера: процессоры AMD из линейки Ryzen окончательно вытеснили конкурента Intel из десятки самых продаваемых чипов на Amazon. Первое место занимает Ryzen 7 5700X, вторую строчку удерживает Ryzen 5 5600X, а замыкает тройку Ryzen 7 7800X3D. Лишь на 12-м месте в рейтинге появляется представитель Intel — Core i5-13600KF.

Ситуация с рейтингом самых популярных процессоров выглядит ещё более впечатляюще: первые девять мест в списке занимают чипы AMD. Лидером желаний стал Ryzen 7 9800X3D, за ним расположились Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5700X3D.

Подобная динамика на рынке неслучайна. Успех AMD обеспечен высокими техническими характеристиками процессоров, доступными ценами и их совместимостью с различными платформами. Архитектура Zen, лежащая в основе Ryzen, демонстрирует выдающиеся результаты в производительности на ядро, а модели с технологией 3D V-Cache, такие как 7800X3D и 9800X3D, стали настоящим открытием для геймеров благодаря оптимизированной работе в играх.

Рыночная борьба между AMD и Intel остаётся одной из самых интересных в технологической индустрии. В ближайшие годы нас ждут новые раунды соревнования, в которых решится, кто станет главным игроком на рынке процессоров.

#amd #intel #процессоры #amazon #новости игр #новости игровой индустрии #cpu #америка
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