Проблемы с SSD на новых Core Ultra 200: тесты выявили отставание

Тесты новых процессоров Intel Core Ultra 200 выявили неожиданный недостаток — производительность работы с SSD оказалась хуже, чем у предыдущего поколения Core 14. В 3DMark Storage Benchmark отставание с быстрыми PCIe SSD достигает 15%. В других тестах разница оказалась менее заметной, но всё равно сохраняется: Core i9-14900K превосходит Ultra 9 285K по многим показателям.

Кроме того, пользователи обратили внимание на нестабильность скорости работы с SSD на свежих чипах Ultra. Причины такой ситуации пока не уточняются, и Intel не дала официального комментария.

На фоне ожиданий от процессоров Core Ultra 200 результаты в тестах стали разочарованием. Пользователи надеялись на серьёзный прирост производительности, особенно в работе с современными накопителями. Однако вместо улучшений архитектура Ultra пока что вызывает вопросы.

Несмотря на это, новинки всё же демонстрируют достойные показатели в других задачах, но проблема с SSD ставит под сомнение их универсальность. Многие аналитики предполагают, что это связано с недоработками программного обеспечения или новой архитектуры.

Intel пока не комментирует проблему, но, судя по опыту предыдущих серий, подобные недочёты могут быть устранены с помощью обновлений. Тем не менее, игроки и пользователи высокопроизводительных систем вправе ожидать от флагманских процессоров более стабильной работы.

Core Ultra 200, несмотря на новую архитектуру, сталкивается с детскими болезнями, которые могут затруднить его конкуренцию на рынке. Остаётся надеяться, что Intel сможет оперативно решить проблему и оправдать ожидания своей аудитории.