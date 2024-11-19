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Amogus54
Игроки жалуются на PS5 Pro: ремейк Silent Hill 2 и Star Wars Jedi Survivor работают хуже, чем на PS5
PS5 Pro стартует с фейла: новые игры показывают худшие результаты, чем на стандартной PS5

Игроки, купившие PS5 Pro в надежде на улучшенный игровой опыт, столкнулись с неожиданными проблемами. Ремейк Silent Hill 2 и Star Wars Jedi Survivor демонстрируют худшую производительность на новой консоли по сравнению с оригинальной PS5. На это указывают многочисленные жалобы: в режиме качества игроки отмечают ухудшение графики, а в режиме производительности наблюдаются мерцающие артефакты.

Эксперты из Digital Foundry подтвердили наличие проблем и заявили, что они могут быть исправлены с помощью обновлений. Однако отсутствие оптимизации для флагманской консоли вызывает вопросы. Специалисты призвали Sony прокомментировать ситуацию и принять меры для улучшения производительности на PS5 Pro.

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о том, насколько тщательно Sony следит за качеством игр на своих платформах. Казалось бы, выпуск обновлённой версии консоли подразумевает улучшение всех аспектов игрового процесса, но реальность оказалась иной. Такое невнимание может пошатнуть доверие к бренду, особенно среди преданных фанатов.

PS5 Pro позиционируется как премиальный продукт, но такие ситуации заставляют задуматься: действительно ли она оправдывает свою цену и ожидания игроков? Пользователи уже требуют более тщательного подхода к проверке совместимости игр с новой консолью, чтобы подобные проблемы не повторялись в будущем.

Sony, похоже, оказались не готовы к полноценной поддержке своего нового устройства. Возможно, сейчас самое время компании пересмотреть свои приоритеты и уделить больше внимания контролю качества игр.

#sony #playstation 5 #новости игр #новости игровой индустрии #ps5 #playstation 5 pro #ps5 pro
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