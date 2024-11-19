FromSoftware готовит ремастер Dark Souls 3 – инсайдер делится деталями

Инсайдер Ник Бейкер поделился информацией о том, что FromSoftware может работать над ремастером Dark Souls 3. По его словам, основное внимание разработчики уделят улучшению визуальной составляющей игры, в частности разрешению. Оригинальная версия на консолях ограничивалась 1080p, и многие фанаты надеются увидеть полноценную поддержку 4K на современных системах.

Такой шаг кажется логичным, учитывая успешный ремастер оригинальной Dark Souls. Версия получила положительные отзывы благодаря обновлённой графике и улучшениям в производительности. Если слухи подтвердятся, то ремастер третьей части может стать долгожданным подарком для поклонников серии.

Что нового может привнести ремастер? Фанаты уже обсуждают, каким именно будет ремастер. Ожидается, что он может предложить:

Поддержку 4K и более высокую частоту кадров;

Обновлённые текстуры и эффекты освещения;

Удобства, такие как более быстрые загрузки и оптимизации под новые поколения консолей.

Однако многие геймеры всё же не могут удержаться от саркастических замечаний. В то время как слухи о ремастере Dark Souls 3 вдохновляют одних, другие продолжают ждать ремастера или порта другой игры FromSoftware — Bloodborne. Уже не первый год фанаты требуют обновления культового экшена для PS4, но Sony и FromSoftware пока отмалчиваются.

Dark Souls 3 стала финальной частью трилогии. Её успех закрепил статус студии как одного из лидеров в жанре экшен-RPG. Даже спустя восемь лет игра остаётся актуальной благодаря своему хардкорному геймплею, мрачной эстетике и богатому лору.

Слухи о ремастере уже вызвали волну интереса в игровом сообществе. Если проект действительно существует, то он, вероятно, будет представлен на одном из крупных мероприятий, таких как The Game Awards 2024. Остаётся только ждать официального анонса от FromSoftware или Bandai Namco.