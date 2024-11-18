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Amogus54
По информации энтузиастов Sony использует уникальный спиральный радиатор для PS5 Pro
Почему радиатор PS5 Pro стал спиральным

Энтузиасты раскрыли новые технические детали консоли PlayStation 5 Pro, в том числе уникальный дизайн радиатора. Вместо привычной гладкой поверхности он получил текстуру в виде прямоугольной спирали. Это решение, вероятно, направлено на предотвращение появления сухих пятен и окисления, вызванных миграцией жидкого металла, используемого для термоинтерфейса. Спиралевидные канавки увеличивают площадь контакта, что должно улучшить теплоотвод.

Особенно важно, что новая конструкция учитывает популярное вертикальное расположение консоли. Известно, что у PS5 в редких случаях могло происходить вытекание жидкого металла, что создавало риск короткого замыкания. Текстурированный радиатор может минимизировать подобные инциденты.

Несмотря на эти улучшения, мощность обновленного GPU PS5 Pro оставляет вопросы. На тестах с трехлетним демо "Матрицы" консоль не смогла стабильно выдавать 30 FPS, что вызывает сомнения в её производительности для будущих игр с высокими графическими требованиями.

#sony #playstation 5 #новости игр #новости игровой индустрии #ps5 #playstation 5 pro #ps5 pro
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