RTX 4090 доказала свою мощь в 16к

Блогер и энтузиаст zWORMz Gaming провел необычный эксперимент, запустив обновленную версию Half-Life 2 на видеокарте NVIDIA RTX 4090 в разрешении 16K (15360 x 8640 пикселей). Несмотря на невероятно высокую нагрузку, игра смогла показать стабильные 120 кадров в секунду, став первой игрой, запущенной блогером на таком уровне разрешения.

Игра, выпущенная в 2004 году, изначально была рассчитана на оборудование вроде GeForce 6800 Ultra и Radeon X800 XT PE. На тот момент 4K считался пределом мечтаний, однако RTX 4090 демонстрирует, как далеко шагнули технологии. Half-Life 2 в 4K на максимальных настройках выдает впечатляющие 800-900 FPS, а при переходе к 8K частота снижается до 400 кадров в секунду.

Запуск игр в разрешении 16K ранее оставался недостижимым из-за ограничений видеопамяти. RTX 4090, оснащенная 24 ГБ VRAM, стала первым решением, которое позволило справиться с этой задачей. Блогер отмечает, что даже при столь высокой нагрузке видеокарта демонстрирует отличную производительность, сохраняя плавность игрового процесса.

Этот эксперимент наглядно показывает потенциал современных видеокарт и даёт представление о будущем ультра-высокого разрешения в играх. Пока такое разрешение остаётся скорее техническим экспериментом, чем стандартом для игр.