Intel готовит к выпуску Arc Battlemage: анонс раньше Nvidia и AMD

Intel готовится к скорому анонсу нового поколения графических адаптеров Arc Battlemage. По информации инсайдеров, эти видеокарты могут быть представлены раньше конкурентов — серий Nvidia RTX 50 и AMD Radeon RX 8000, которые ожидаются в начале 2025 года на CES. Анонс Intel запланирован на декабрь 2024 года, однако сроки поступления в продажу пока остаются неизвестными.

Компания Intel продолжает нацеливаться на сегмент среднего уровня, что подтверждают заявления Раджи Кодури, ранее уже работавшего над архитектурой Arc. Новые видеокарты будут иметь энергопотребление до 225 Вт, что делает их подходящими для геймеров, которым важно соотношение производительности и цены.

Ранее Intel уже пробовала себя на рынке графических процессоров, выпустив серию Arc Alchemist. Однако первая попытка оказалась далеко не идеальной: пользователи столкнулись с низкой производительностью и проблемами в работе драйверов. Тем не менее компания учла свои ошибки и готовится представить улучшенные решения, которые могут изменить баланс сил на рынке.

Судя по предварительной информации, Intel делает ставку на инновации и более тесную оптимизацию софта, чтобы конкурировать с гигантами Nvidia и AMD. Если им удастся реализовать свои планы, серия Arc Battlemage может стать серьёзным вызовом для привычных лидеров индустрии.