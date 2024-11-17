Half-Life 2 побила собственный рекорд онлайна в 30 тысяч спустя 20 лет

Культовая Half-Life 2, которой исполнилось 20 лет, переживает вторую молодость благодаря бесплатной раздаче в Steam. Сегодня онлайн игры достиг рекордных 58 тысяч игроков, что на 30 тысяч превышает пиковое значение, которое Half-Life 1 показывала в свой юбилей в прошлом году.

По данным SteamDB, это лучший показатель с момента появления статистики Steam в 2008 году. Раздача включает не только основную игру, но и оба эпизода, что привлекло внимание как давних поклонников, так и новых игроков. Акция продлится до 18 ноября, так что у желающих есть возможность погрузиться в легендарное приключение без каких-либо затрат.

Half-Life 2 — это не просто игра, это революция в игровой индустрии. Вышедшая в 2004 году, она принесла игрокам невероятный уровень графики, физики и повествования. Инновационная система управления объектами, реализованная с помощью гравитационной пушки, стала одной из главных фишек игры, а сюжет, раскрывающий мрачную антиутопию, до сих пор считается многими очень интересным.

Кроме того, именно Half-Life 2 заложила основы для Source Engine, который стал технологической платформой для множества других игр Valve.

Успех Half-Life 2 подтверждает её бессмертный статус. Всплеск популярности в юбилейный год показывает, что интерес к серии не угасает, несмотря на многолетнее ожидание полноценного продолжения. Напомним, что фанаты всё ещё надеются увидеть долгожданный Half-Life 3, а проекты вроде Half-Life: Alyx лишь подогревают интерес к франшизе.

Этот рекордный онлайн — яркий показатель того, что классика Valve продолжает вдохновлять игроков по всему миру, сохраняя за собой звание одного из величайших шедевров в истории индустрии.