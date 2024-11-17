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Amogus54
Intel отказалась от 3D V-Cache для потребительских процессоров и делает ставку на серверные решения
Intel продолжает развивать технологии 3D-стека и гибридного соединения в своих процессорах, но пользователи игровых ПК могут остаться в стороне от этих нововведений.

Intel продолжает развивать технологии 3D-стека и гибридного соединения в своих процессорах, но пользователи игровых ПК могут остаться в стороне от этих нововведений. В официальных заявлениях компания подтвердила, что технология, подобная AMD 3D V-Cache, появится в серверных процессорах Xeon поколения Clearwater Forest, а не в потребительских моделях. Причина проста: по мнению Intel, доля игрового рынка недостаточно значительна, чтобы оправдать внедрение подобных решений.

Новейшая архитектура Intel Clearwater Forest станет первым продуктом компании, использующим гибридное соединение чиплетов для создания 3D-структуры. Эта технология позволяет накладывать процессорные чиплеты на базовые модули с функциями ввода-вывода (I/O) и SRAM. В итоге, как утверждает Intel, сокращается задержка между вычислительными модулями и памятью, что обеспечивает большую производительность и увеличенный объём кэш-памяти.

Процессор состоит из 12 вычислительных чиплетов, изготовленных по 18A техпроцессу, а также трёх модулей ввода-вывода, выполненных на Intel 3 nm. Готовая конструкция включает более 300 миллиардов транзисторов, что делает её одной из самых сложных разработок Intel на данный момент.

Использование гибридного соединения позволяет Intel конкурировать с решениями AMD на рынке серверов. Сравнимо с 3D V-Cache, но на новом уровне, эта технология улучшает не только пропускную способность между модулями, но и обеспечивает стабильность под высокой нагрузкой, что крайне важно для дата-центров и облачных систем.

Однако любителям игр стоит запастись терпением. Intel не планирует адаптировать эту технологию для массовых процессоров, так как видит основное применение новинок в корпоративном сегменте. Игровые процессоры компании, по всей видимости, продолжат полагаться на уже существующие технологии.

Пока игровое сообщество активно обсуждает преимущества 3D V-Cache в решениях AMD Ryzen, будущее процессоров Intel для энтузиастов остаётся под вопросом. Тем не менее, рынок серверов точно получит мощное обновление с релизом Clearwater Forest.

#amd #intel #процессоры #xeon #серверы #3d v-cache #3d v cache
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