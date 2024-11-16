Джефф Кили обновляет The Game Awards: что изменилось?

The Game Awards готовится к очередному масштабному шоу, но в этом году в правила и организацию премии были внесены несколько важных изменений.

Теперь в официальных правилах премии закреплено, что ремастеры, ремейки, дополнения и сезоны могут участвовать в любых номинациях, если они соответствуют критериям. Это вызвало споры среди игроков: считается ли ремейк полноценной новой игрой или это всё же переиздание? Ответы на эти вопросы могут стать ключевыми для обсуждений, когда номинанты 2024 года будут объявлены 18 ноября.

Большинство победителей премии определяет жюри, состоящее из более чем 100 изданий и инфлюенсеров. Однако в этом году организаторы решили скрыть список участников. В прошлом он был публичным, но в этот раз решение оставить его анонимным вызвало волну обсуждений. По слухам, это связано с критикой в адрес изданий, фокусирующихся на вопросах разнообразия и инклюзии. Интересно, что на сайте The Game Awards всё ещё есть раздел со ссылкой на жюри, но он пока не обновлён.

Джефф Кили, ведущий и организатор премии, начал процесс регистрации The Game Awards как торговой марки. Эта инициатива направлена на защиту бренда, чтобы исключить его использование кем-либо другим. Для поддержки заявки Кили обратился к фанатам шоу: им рассылаются шаблоны писем для отправки в Бюро патентов США.



