Продажи Dragon Age: The Veilguard: старт не оправдал затрат на разработку

Недавно стало известно, что продажи Dragon Age: The Veilguard, последней игры от студии BioWare, превысили отметку в 1 миллион копий. Однако, по данным неназванного источника внутри компании, эти показатели были опубликованы во внутренней рассылке и вскоре стали достоянием общественности, что вызвало недовольство руководства. BioWare начала расследование с целью выяснить, кто допустил утечку информации.

Несмотря на то, что миллион копий за первые две недели выглядит внушительно, для окупаемости проекта, бюджет которого оценивается в 200–300 миллионов долларов, потребуется продать минимум 4–6 миллионов экземпляров. Учитывая текущий темп продаж и отсутствие планов на выпуск DLC, достижение этих цифр кажется маловероятным.

Ранний успех игры омрачается снижением интереса аудитории. По данным независимых источников, число активных игроков на платформах заметно сократилось спустя всего несколько недель после релиза. Кроме того, игра уже активно возвращается в магазины, что также не добавляет оптимизма BioWare.

Критики и игроки отмечают, что Dragon Age: The Veilguard — это спорный проект, вызывающий как похвалу за атмосферу и художественное исполнение, так и критику за недостаток инноваций и слабый сюжет. Это привело к неоднозначной реакции в сообществе, что могло повлиять на стартовые продажи.

Официальных данных от BioWare или EA пока не поступало, а внутренние напряжения в компании продолжают нарастать. На фоне слухов о снижении морального духа команды, будущее проекта выглядит неопределённым.